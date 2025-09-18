مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي والقناة الناقلة

08:37 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق أهلي جدة بنظيره الهلال يوم غد الجمعة الموافق 19 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي والهلال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ترتيب الهلال والأهلي في الدوري

ويدخل الهلال اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط، متساويًا مع الأهلي في النقاط لكن الأهلي يحتل المركز السابع متفوقا عليه الهلال بفارق الأهداف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

وتذاع المباراة خلال قنوات "الثمانية" السعودية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، وتنقل المباراة عبر قناة "الثمانية 1".

موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي الهلال السعودي أهلي جده الأهلي الدوري السعودي
