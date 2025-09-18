ليس صلاح.. كيليان مبابي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية

بعد تحطيمه رقمين جديدين.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول منذ 2017؟

كشف الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، الاسم المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية، مشيرا إلى أنه سيغيب عن الحفل الذي سيقام يوم الإثنين المقبل.

وتضم القائمة النهائية المرشحة لجائزة الكرة الذهبية، مبابي، إلا أن ريال مدريد لن يحضر الحفل، بسبب أزمة العام الماضي، وعدم فوز فينيسيوس جونيور، إضافة إلى وجود المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال كيليان مبابي في تصريحات لشبكة " CBS Sports": "للفوز بالكرة الذهبية، عليك أن تحقق ألقابا. حاليا، تركيزي منصب على مساعدة ريال مدريد للتتويج بالبطولات، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وأضاف: "سأكون سعيدا جدا إذا فاز بها عثمان ديمبيلي، لأنه صديقي، وقد دعمته منذ البداية. سأشاهد الحفل على التلفزيون، وأتمنى له التوفيق".

