إعلان

ليس صلاح.. كيليان مبابي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية

04:48 م الخميس 18 سبتمبر 2025
background

كتبت-هند عواد:

كشف الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، الاسم المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية، مشيرا إلى أنه سيغيب عن الحفل الذي سيقام يوم الإثنين المقبل.

وتضم القائمة النهائية المرشحة لجائزة الكرة الذهبية، مبابي، إلا أن ريال مدريد لن يحضر الحفل، بسبب أزمة العام الماضي، وعدم فوز فينيسيوس جونيور، إضافة إلى وجود المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال كيليان مبابي في تصريحات لشبكة " CBS Sports": "للفوز بالكرة الذهبية، عليك أن تحقق ألقابا. حاليا، تركيزي منصب على مساعدة ريال مدريد للتتويج بالبطولات، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وأضاف: "سأكون سعيدا جدا إذا فاز بها عثمان ديمبيلي، لأنه صديقي، وقد دعمته منذ البداية. سأشاهد الحفل على التلفزيون، وأتمنى له التوفيق".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. موقف الأهلي من رحيل إمام عاشور.. وإنجاز تاريخي لصلاح

"مرض إمام عاشور".. كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد الوبائي (أ) ومدة العلاج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كيليان مبابي عثمان ديمبلي جائزة الكرة الذهبية المرشح لجائزة الكرة الذهبية
