بعد تحطيمه رقمين جديدين.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول منذ 2017؟

كتبت-هند عواد:

كسر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رقمين قياسيين، خلال مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح محمد صلاح ثاني أكثر لاعبي ليفربول مشاركة في دوري أبطال أوروبا، متفوقاً على أسطورة النادي ستيفن جيرارد، بـ74 مباراة، كما أنه بات اللاعب الوحيد في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يسجل ويصنع هدفًا في أول ست دقائق من مباراة لفريق إنجليزي.

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول؟

منذ انضمام محمد صلاح إلى ليفربول، عام 2017، لعب 407 مباريات مع الفريق، وساهم في 359 هدفًا، سجل 248 هدفًا وصنع 111 هدفًا آخر.

وحصد محمد صلاح 10 بطولات بقميص ليفربول، بينهم بطولتا دوري إنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا ولقب كأس عالم.

وتوج محمد صلاح بالعديد من البطولات الفردية، وهي:

جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2018

أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2019

جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي موسمي 2021-2022 و2024-2025

لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي مرتين

هداف الدوري الإنجليزي مواسم 2017-2018 و2021-2022 و2024-2025

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين – 3 مرات

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت اللاعبين – 3 مرات

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب والصحفيين – 3 مرات

أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي – 7 مرات

أفضل هداف في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي

أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. موقف الأهلي من رحيل إمام عاشور.. وإنجاز تاريخي لصلاح

"مرض إمام عاشور".. كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد الوبائي (أ) ومدة العلاج