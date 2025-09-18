مباريات الأمس
موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

12:56 ص الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق برشلونة بنظيره الإنجليزي نيوكاسل يونايتد، اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولي في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة و نيوكاسل يونايتد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب، سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة و نيوكاسل يونايتد

وتنقل المباراة خلال قنوات "بي إن سبورتس " الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

