موعد مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
يلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره الإيطالي نابولي، اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولي في دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة مانشستر سيتي ونابولي
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الاتحاد، معقل فريق مانشستر سيتي.
القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونابولي
وتنقل المباراة خلال قنوات "بي إن سبورتس " الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".
