أبرزها إعدام جد مودريتش.. قصص 4 نجوم كرة قدم هربوا من الحرب

كتب - محمد القرش:

يُضفي اللاجئون على مجتمعاتهم مهارات ومواهب عديدة في ملاعب كرة القدم الأكثر شعبية في العالم.

وعلى مستوى الأندية والمنتخبات، ترك لاعبو كرة القدم اللاجئون بصماتهم على أرض الملعب وفي قلوب الجماهير.

ولادة ديفيز في مخيم اللاجئين

استبدل والدا ألفونسو ديفيز الحرب الأهلية في ليبيريا بالعيش في مخيم للاجئين في غانا حيث ولّد هناك، وعندما كان ديفيز في الخامسة من عمره، هاجرت عائلته إلى كندا.

وهناك انتقل إلى دوري كرة قدم بعد المدرسة يُسمى "فري فوتي"، والذي أُنشئ لمساعدة طلاب المدارس الابتدائية في الأحياء الفقيرة الذين لا يستطيعون تحمل رسوم الإشتراك والمعدات.

وفي يونيو2017، وبعد أسبوع من حصوله على جنسيته الكندية، أصبح ديفيز أصغر لاعب في التاريخ يشارك مع منتخب كندا بعمر 16 عاما.

يلعب النجم العالمي الشهير الآن مع بايرن ميونيخ. وهو أيضًا أول لاعب كرة قدم كندي يُعيّن سفيرًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في وقت سابق من هذا العام، أعلن عن تبرعه بأرباح كأس العالم للأعمال الخيرية.

إعدام جد لوكا مودريتش

وُلد لوكا مودريتش في كرواتيا عام ١٩٨٥، ونشأ مع جديه في قرية مودريتشي، وخلال حرب الاستقلال الكرواتية، أعدم المتمردون الصرب جد مودريتش، واضطرت عائلته إلى الفرار من منزلهم، الذي أُحرق بالكامل.

وأمضى مودريتش سنوات في فنادق مدينة زادار، وفي مواقف السيارات المجاورة، تعلم مهاراته الكروية.

ولعب مودريتش لبعض من أفضل الأندية في العالم، وفي كأس العالم 2018، قاد مودريتش كرواتيا إلى النهائيات، ثم حصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام.

إدواردو كامافينجا

وُلِد كامافينجا في مخيم للاجئين في كابيندا، أنجولا، عام 2002، وانتقل والداه، اللذان ينحدران في الأصل من جمهورية الكونجو الديمقراطية، مع عائلته إلى فرنسا عندما كان كامافينجا يبلغ من العمر عامين.

وأثناء تدريبه في معسكرات كرة القدم الصيفية، لفت كامافينجا أنظار كشافي المواهب في أوروبا

وفي السابعة عشرة من عمره، أصبح أصغر هداف لمنتخب فرنسا منذ أكثر من قرن، قبل أن يقود منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022.

وسبق أن قال لاعب ريال مدريد: "أنا ممتن للعب وفخور به كلاجئ سابق، آمل أن يعلم ملايين اللاجئين حول العالم، ممن يعشقون كرة القدم، أننا نقف معا".

قتل والدا فيكتور موسى

وُلِد موسى في كادونا، نيجيريا، عام 1990، وكان عمره أحد عشر عامًا عندما قُتل والداه في منزلهما خلال أعمال شغب في عام 2002.

وكان موسى يلعب كرة القدم عندما علم بوفاتهما، واختبأ مع أصدقائه حتى تمكن من الفرار إلى المملكة المتحدة، حيث طلب اللجوء.

ونشأ موسى في عائلة بجنوب لندن، واستمر في لعب كرة القدم، حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي كريستال بالاس، ثم انضم إلى تشيلسي، حيث شارك في 34 مباراة خلال موسم فوز النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017.