علم فلسطين حاضر في مباراة ريال مدريد ومارسيليا بدوري أبطال أوروبا

كتب ـ يوسف محمد:

لا تزال القضية الفلسطينية، تتصدر المشهد العالمي في الكثير من المجالات، خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من هجمات عدوانية، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحرصت جماهير فريق مارسيليا الفرنسي، على دعم الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرضون له، من هجمات عدوانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحرصت جماهير مارسيليا، على رفع العلم الفلسطيني أمام ملعب "سانتياجو برنابيو"، قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة فريقها أمام ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، في إشارة إلى دعم الكثير من الجماهير للقضية الفلسطينية.

موعد مباراة مارسيليا وريال مدريد

ويحل فريق مارسيليا الفرنسي، ضيفا على نظيره ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى، من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

