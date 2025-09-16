مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

0 2
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

0 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

1 1
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

1 1
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

2 1
21:15

الدحيل

جميع المباريات

إعلان

علم فلسطين حاضر في مباراة ريال مدريد ومارسيليا بدوري أبطال أوروبا

10:04 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جماهير مارسيليا الفرنسي (1)_4
  • عرض 6 صورة
    جماهير فريق مارسيليا (3)_3
  • عرض 6 صورة
    جماهير مارسيليا الفرنسي (3)_6
  • عرض 6 صورة
    جماهير فريق مارسيليا (2)_2
  • عرض 6 صورة
    جماهير مارسيليا الفرنسي (2)_5
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ يوسف محمد:

لا تزال القضية الفلسطينية، تتصدر المشهد العالمي في الكثير من المجالات، خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من هجمات عدوانية، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحرصت جماهير فريق مارسيليا الفرنسي، على دعم الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرضون له، من هجمات عدوانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحرصت جماهير مارسيليا، على رفع العلم الفلسطيني أمام ملعب "سانتياجو برنابيو"، قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة فريقها أمام ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، في إشارة إلى دعم الكثير من الجماهير للقضية الفلسطينية.

موعد مباراة مارسيليا وريال مدريد

ويحل فريق مارسيليا الفرنسي، ضيفا على نظيره ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى، من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا:

ما هو فيروس A الذي أصاب إمام عاشور؟.. السبب والأعراض

محمد صلاح والنني وميدو .. ما هي مهن زوجات أبرز نجوم كرة القدم المصريين؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

القضية الفلسطينية ريال مدريد مارسيليا دوري أبطال أوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟