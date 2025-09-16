مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

0 2
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

0 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

1 1
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

1 1
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

2 1
21:15

الدحيل

جميع المباريات

وكيل حمزة علاء يكشف صدمة "لمصراوي" بشأن مستقبله في البرتغال

09:42 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

حمزة علاء من المران الأول مع فريق بورتيمونينسي (4)

كتب - رمضان حسن:

كشف إسلام الشحات وكيل أعمال حارس المرمى حمزة علاء، آخر تطورات مستقبل اللاعب مع نادي بورتيمونينسي البرتغالي.

وقال الشحات في تصريحات خاصة "لمصراوي" إنه تم فسخ تعاقد حمزة علاء مع نادي بورتيمونينسي، بسبب صعوبة الحصول على تصريح العمل.

وأضاف أن هذا التصريح تم العمل على إجراءات استخراج التصريح منذ وقت طويل، وحتى الآن لم يُستخرج وبالتالي حمزة طلب فسخ العقد.

وأوضح إسلام أن قانون دول الاتحاد الأوروبي يُلزم الأندية باستخراج تصريح عمل للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، وعلم حمزة بهذا الأمر متأخرا بعد التوقيع للنادي.

واختتم أن حمزة حصل علي راتب شهرين من النادي البرتغالي، وحاليا يملك عروض محلية وخليجية يتم دراستها.

حمزة علاء إسلام الشحات نادي بورتيمونينسي بورتيمونينسي رحيل حمزة علاء
