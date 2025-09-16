وكيل حمزة علاء يكشف صدمة "لمصراوي" بشأن مستقبله في البرتغال

حمزة علاء من المران الأول مع فريق بورتيمونينسي (4)

كتب - رمضان حسن:

كشف إسلام الشحات وكيل أعمال حارس المرمى حمزة علاء، آخر تطورات مستقبل اللاعب مع نادي بورتيمونينسي البرتغالي.

وقال الشحات في تصريحات خاصة "لمصراوي" إنه تم فسخ تعاقد حمزة علاء مع نادي بورتيمونينسي، بسبب صعوبة الحصول على تصريح العمل.

وأضاف أن هذا التصريح تم العمل على إجراءات استخراج التصريح منذ وقت طويل، وحتى الآن لم يُستخرج وبالتالي حمزة طلب فسخ العقد.

وأوضح إسلام أن قانون دول الاتحاد الأوروبي يُلزم الأندية باستخراج تصريح عمل للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، وعلم حمزة بهذا الأمر متأخرا بعد التوقيع للنادي.

واختتم أن حمزة حصل علي راتب شهرين من النادي البرتغالي، وحاليا يملك عروض محلية وخليجية يتم دراستها.