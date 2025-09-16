كهربا على رأس التشكيل المثالي في الدوري الكويتي

فيديو أهداف مباراة الأهلي السعودي و نساف في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة ريال مدريد و مارسيليا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كتب- محمد عبدالهادي:

شهد التشكيل المثالي للجولة الأولي من الدوري الكويتي، تواجد اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا، بعد مشاركته الأولي مع نادي القادسية.

وانضم كهربا للقادسية الكويتي في الميركاتو الصيفي الأخير في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الاتحاد الليبي.

كهربا سجل ظهوره الأول مع القادسية بعدما قاد الفريق للفوز على النصر برباعية نظيفة، وتمكن كهربا من تسجيل هدف وصناعة هدفين، ليتواجد بالتشكيل المثالي كالتالي:

الحارس: حسين كنكوني (كاظمة).

خط الدفاع: ماجد العنزي (الفحيحيل)، أحمد اليحيى (القادسية)، إدريس شعبي (كاظمة).

خط الوسط: خالد المرشد (العربي)، سلمان البوص (الفحيحيل)، بدر المطوع (القادسية)، حسيمي فاديجا (العربي).

الهجوم: فيتور داسيلفا (الفحيحيل)، محمود كهربا (القادسية)، ياسين الخنيسي (الكويت).

اقرأ أيضًا:

"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟

أول رد من زوجة الراحل إبراهيم شيكا على أنباء زواجها من صديقه