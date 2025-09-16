مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

- -
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

إعلان

كهربا على رأس التشكيل المثالي في الدوري الكويتي

11:02 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    قميص كهربا مع القادسية
  • عرض 5 صورة
    كهربا يكشف عن رقم قميصه مع القادسية الكويتي
  • عرض 5 صورة
    كهربا يكشف عن رقم قميصه مع القادسية الكويتي 1
  • عرض 5 صورة
    كهربا يكشف عن رقم قميصه مع القادسية الكويتي 2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

شهد التشكيل المثالي للجولة الأولي من الدوري الكويتي، تواجد اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا، بعد مشاركته الأولي مع نادي القادسية.

وانضم كهربا للقادسية الكويتي في الميركاتو الصيفي الأخير في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الاتحاد الليبي.

كهربا سجل ظهوره الأول مع القادسية بعدما قاد الفريق للفوز على النصر برباعية نظيفة، وتمكن كهربا من تسجيل هدف وصناعة هدفين، ليتواجد بالتشكيل المثالي كالتالي:

الحارس: حسين كنكوني (كاظمة).

خط الدفاع: ماجد العنزي (الفحيحيل)، أحمد اليحيى (القادسية)، إدريس شعبي (كاظمة).

خط الوسط: خالد المرشد (العربي)، سلمان البوص (الفحيحيل)، بدر المطوع (القادسية)، حسيمي فاديجا (العربي).

الهجوم: فيتور داسيلفا (الفحيحيل)، محمود كهربا (القادسية)، ياسين الخنيسي (الكويت).

اقرأ أيضًا:

"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟

أول رد من زوجة الراحل إبراهيم شيكا على أنباء زواجها من صديقه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

القادسية الكويتي الدوري الكويتي محمود كهربا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر