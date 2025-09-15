ثنائي بيراميدز يتحدث عن مواجهة أهلي جدة وباريس سان جيرمان

كتب - محمد القرش:

تحدث ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أسامة جلال وكريم حافظ، عن المواجهة المقبلة في كأس الإنتركونتيننتال ضد أهلي جدة، واحتمالية ملاقاة باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.



وقال أسامة جلال في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "إحساس جميل ينتابنا بعد الفوز لأننا نشارك لأول مرة في بطولة من تنظيم FIFA، ونأمل أن نصل لأبعد مدى ممكن في البطولة".



وأضاف: "مواجهة باريس سان جيرمان في النهائي حافز كبير لنا، لكن يجب علينا أن ننظر للمباراة القادمة، وأن نتقدم خطوة بخطوة، ونأمل أن نصل للنهائي بعد ذلك".



ومن جانبه، واصل كريم حافظ: "مباراتنا القادمة معقدة ضد فريق كبير، ويملك تاريخ عظيم، لكن بدورنا سنكون مستعدين للمباراة، ونأمل بتحقيق نتيجة إيجابية، نحن نسير خطوة بخطوة في الأشهر الأخيرة، حققنا لقب كأس مصر، ثم ظفرنا بلقب دوري أبطال أفريقيا، والآن لدينا طموح لتحقيق لقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ونأمل أن نوفق في اللقاء".



وأردف: "أعتقد أننا قادرون على تحقيق الفوز على الأهلي، حيث لا يوجد في كرة القدم فريق قوي وآخر ضعيف، فمن يؤدي بشكلٍ أفضل في الملعب هو من يحقق الفوز، لذلك سنقدم أفضل ما لدينا، وسنحاول أن نفوز باللقاء".



واختتم كريم: "اللعب في بطولة كهذه أمر يحفزنا، خصوصًا أن باريس سان جيرمان طرفًا في النهائي".