فيديو أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني
كتب - محمد عبد السلام:
فاز لاعبو برشلونة بسداسية دون رد على ضيفه فالنسيا خلال المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا
برشلونة سجل السداسية عن طريق كل من: فيرمين لوبيز في الدقيقة 29 و 56، رافينيا 53 و 66، روبرت ليفاندوفسكي 76 و 86.
ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني
برشلونة رفع رصيده بعد الفوز إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.
⚡️ فيرمين لوبيز يفتتح التسجيل لبرشلونة أمام فالنسيا! 🔥#الدوري_الإسباني #برشلونة #فالنسيا pic.twitter.com/3HGQ2JGTXj— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2025
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨هدف!— عبود (@slljim) September 14, 2025
برشلونة يضاعف النتجيه امام فالنسيا!
رافينها يسجل الثاني!
برشلونة 2-0 فالنسيا #برشلونة_فالنسيا pic.twitter.com/UJtRJV18c2
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عبود (@slljim) September 14, 2025
قوووووووووووووووووووووووووووووووووووول!
فيرمين لوبيز يسجل مجدداً!
برشلونة لايرحم
برشلونة 3-0 فالنسيا #برشلونة_فالنسيا pic.twitter.com/E6k0WlLx4c
رافينها والرابع#برشلونة_فالنسيا pic.twitter.com/UEbo5T2Oja— عبود (@slljim) September 14, 2025
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— طرق | بطل اسيا 🥈 (@FIFA10_CUP3) September 14, 2025
برشلونة يسجل الهدف السادس ضد فالنسيا 🥶🥶🥶
ليفاندوفسكي يسجل هدفين 🥶
برشلونة 6-0 فالنسيا 🔴🔵pic.twitter.com/PfvGIjP70a
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— بيسون (@koor_beson) September 14, 2025
برشلونة قوي !!! ، برشلونة يسطي على فالنسيا في المستايا 😱🔥
ليفاندوفسكي يسجل الهدف الخامس ، صانعة أولمو ❤️💙⚽️#برشلونة_فالنسيا pic.twitter.com/oCi5uq67BE
بعد فوز برشلونة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني
برشلونة يضرب فالنسيا بسداسية في الدوري الإسباني
