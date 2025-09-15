مباريات الأمس
فيديو أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

12:19 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

فاز لاعبو برشلونة بسداسية دون رد على ضيفه فالنسيا خلال المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا

برشلونة سجل السداسية عن طريق كل من: فيرمين لوبيز في الدقيقة 29 و 56، رافينيا 53 و 66، روبرت ليفاندوفسكي 76 و 86.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

برشلونة رفع رصيده بعد الفوز إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.

اقرأ أيضًا:

بعد فوز برشلونة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

برشلونة يضرب فالنسيا بسداسية في الدوري الإسباني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أهداف برشلونة وفالنسيا برشلونة الدوري الإسباني
