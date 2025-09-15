فيديو أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

فاز لاعبو برشلونة بسداسية دون رد على ضيفه فالنسيا خلال المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا

برشلونة سجل السداسية عن طريق كل من: فيرمين لوبيز في الدقيقة 29 و 56، رافينيا 53 و 66، روبرت ليفاندوفسكي 76 و 86.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

برشلونة رفع رصيده بعد الفوز إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨هدف!



برشلونة يضاعف النتجيه امام فالنسيا!



رافينها يسجل الثاني!



برشلونة 2-0 فالنسيا #برشلونة_فالنسيا pic.twitter.com/UJtRJV18c2 — عبود (@slljim) September 14, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



قوووووووووووووووووووووووووووووووووووول!



فيرمين لوبيز يسجل مجدداً!



برشلونة لايرحم



برشلونة 3-0 فالنسيا #برشلونة_فالنسيا pic.twitter.com/E6k0WlLx4c — عبود (@slljim) September 14, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



برشلونة يسجل الهدف السادس ضد فالنسيا 🥶🥶🥶



ليفاندوفسكي يسجل هدفين 🥶



برشلونة 6-0 فالنسيا 🔴🔵pic.twitter.com/PfvGIjP70a — طرق | بطل اسيا 🥈 (@FIFA10_CUP3) September 14, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



برشلونة قوي !!! ، برشلونة يسطي على فالنسيا في المستايا 😱🔥



ليفاندوفسكي يسجل الهدف الخامس ، صانعة أولمو ❤️💙⚽️#برشلونة_فالنسيا pic.twitter.com/oCi5uq67BE — بيسون (@koor_beson) September 14, 2025

