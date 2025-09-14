مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

3 0
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

إنبي

1 1
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

موعد المباراة المقبلة لبيراميدز بعد الفوز على أوكلاند سيتي

10:56 م الأحد 14 سبتمبر 2025

بيراميدز وأوكلاند سيتي (5)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

فاز فريق بيراميدز على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية دون رد، في المباراة الأولى من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وبعد الفوز على الفريق النيوزيلاندي والتأهل للمرحلة المقبلة، يعود بيراميدز للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويلاقي بيراميدز نظيره زد يوم الخميس المقبل الموافق 18 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بينما جاء زد في المركز السادس برصيد 9 نقاط.

اقرأ أيضًا:

"قانون جديد".. خبير تحكيمي يعلق على الحالات الجدلية بمباراة الأهلي وإنبي

"بعد غياب 91 يومًا".. إمام عاشور يعود للمشاركة في المباريات الرسمية مع الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بيراميدز أوكلاند سيتي بيراميدز وأوكلاند سيتي كأس الإنتركونتيننتال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان