موعد المباراة المقبلة لبيراميدز بعد الفوز على أوكلاند سيتي

كتب - محمد القرش:

فاز فريق بيراميدز على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية دون رد، في المباراة الأولى من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وبعد الفوز على الفريق النيوزيلاندي والتأهل للمرحلة المقبلة، يعود بيراميدز للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويلاقي بيراميدز نظيره زد يوم الخميس المقبل الموافق 18 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بينما جاء زد في المركز السادس برصيد 9 نقاط.

