سقط أرضا.. مستر بيست يتلقى لكمة قوية من الأسطورة مايك تايسون (فيديو)

كتب - محمد القرش:

نشر نجم منصة "اليوتيوب" مستر بيست مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" ظهر فيه مع أسطورة الملاكمة مايك تايسون وتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وجاء ذلك قبل النزال التاريخي بين الأمريكي تيرينس كروفورد وساؤول "كانيلو" ألفاريز، الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

وقال مستر بيست الذي وقف بجانب تايسون وتركي آل الشيخ: "تايسون على وشك لكمي، فبفضل موسم الرياض، نزال كانيلو-كروفورد على وشك الحدوث، سيبدأ النزال بعد ساعة تقريبًا، لذا، بعد هذا، عليكم مشاهدته".

ونفذ أسطورة الملاكمة ضربته إلى مستر بيست فور الانتهاء من حديثه، مما أدى إلى سقوط السيد بيست على الأرض بينما انفجر تايسون في الضحك.

وبعدها ساعد تايسون السيد بيست على الوقوف على قدميه ووضع يده على كتفه قليلاً، وسط ابتسامة على وجه أسطورة الملاكمة.

يُذكر أن موسم الرياض هو مهرجان سنوي للفعاليات الثقافية والرياضية، يُنظم ضمن حملة رؤية السعودية 2030، لتعزيز التنوع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي داخل المملكة وخارجها.