كتب - محمد عبد السلام:
سجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثاني والثالث لفريق مانشستر سيتي في مرمى مانشستر يونايتد خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
هدف هالاند في مرمى مانشستر يونايتد
هالاند سجل الهدف الثاني من تسديدة قوية عجز الحارس عن تصديها في الدقيقة 53 والهدف الثالث بالدقيقة 68.
فودين كان قد تقدم لفريق مانشستر سيتي بهدف أول في مرمى يونايتد، لمشاهدة الهدف.. اضغط هنا
ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
وحال استمر فوز مانشستر سيتي سيرفع نقاطه إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط ليحتل المركز الرابع عشر.
🎥| هدف هالاند 🔥 .— Insider City (@InsiderCity_Ar) September 14, 2025
pic.twitter.com/XUq8h7wjpW
⚡ هالاند يُسجّل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2025
🔥 لا تفوّت الإثارة وشارك اللحظة الآن!
🔗 https://t.co/QwYcG8QojU
📱 https://t.co/alkogGtHdW#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشسترسيتي #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/PWXfOReUnA
