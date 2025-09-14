مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

1 0
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

إنبي

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

مانشستر يونايتد

فيديو هدف إيرلينج هالاند لفريق مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

08:17 م الأحد 14 سبتمبر 2025
    خلال مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (3)
background

كتب - محمد عبد السلام:

سجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثاني والثالث لفريق مانشستر سيتي في مرمى مانشستر يونايتد خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

هدف هالاند في مرمى مانشستر يونايتد

هالاند سجل الهدف الثاني من تسديدة قوية عجز الحارس عن تصديها في الدقيقة 53 والهدف الثالث بالدقيقة 68.

فودين كان قد تقدم لفريق مانشستر سيتي بهدف أول في مرمى يونايتد، لمشاهدة الهدف.. اضغط هنا

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وحال استمر فوز مانشستر سيتي سيرفع نقاطه إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط ليحتل المركز الرابع عشر.

