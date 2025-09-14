كتب - محمد عبد السلام:

سجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثاني والثالث لفريق مانشستر سيتي في مرمى مانشستر يونايتد خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

هدف هالاند في مرمى مانشستر يونايتد

هالاند سجل الهدف الثاني من تسديدة قوية عجز الحارس عن تصديها في الدقيقة 53 والهدف الثالث بالدقيقة 68.

فودين كان قد تقدم لفريق مانشستر سيتي بهدف أول في مرمى يونايتد، لمشاهدة الهدف.. اضغط هنا

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وحال استمر فوز مانشستر سيتي سيرفع نقاطه إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط ليحتل المركز الرابع عشر.

