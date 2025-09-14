كتب - محمد عبد السلام:

قص النجم فيل فودين هدفًا شريط التسجيل بمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد التي تقام مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

هدف فودين في مرمى مانشستر يونايتد

فودين سجل هدفه لمانشستر سيتي برأسية قوية سكنت مرمى يونايتد في الدقيقة 18.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وحال استمر فوز مانشستر سيتي سيرفع نقاطه إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط ليحتل المركز الرابع عشر.

⏱️ صافرة نهاية الشوط الأول في ديربي مانشستر!



مانشستر سيتي يتقدم على مانشستر يونايتد برأسية ⚽ رائعة من فيل فودين 🔥



📱 https://t.co/alkogGtHdW#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشسترسيتي_مانشستريونايتد pic.twitter.com/Wdepug452w — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2025

