مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

1 0
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

إنبي

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

مانشستر يونايتد

فيديو هدف فيل فودين لفريق مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

08:10 م الأحد 14 سبتمبر 2025
    خلال مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (1)
    خلال مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (3)
كتب - محمد عبد السلام:

قص النجم فيل فودين هدفًا شريط التسجيل بمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد التي تقام مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

هدف فودين في مرمى مانشستر يونايتد

فودين سجل هدفه لمانشستر سيتي برأسية قوية سكنت مرمى يونايتد في الدقيقة 18.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وحال استمر فوز مانشستر سيتي سيرفع نقاطه إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط ليحتل المركز الرابع عشر.

