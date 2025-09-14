

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة بيرنلي ونظيره ليفربول بالدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة بيرنلي وليفربول:

موعد مباراة بيرنلي وليفربول

ويحل فريق ليفربول عند الرابعة ضيفًا على نظيره بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا.

تشكيل ليفربول لمباراة بيرنلي

وشهد تشكيل ليفربول الدفع بالدولي المصري محمد صلاح أساسيًا في خط الهجوم.

تشكيل ليفربول لمواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي :

حراسة المرمي: اليسون

خط الدفاع: كيركيز - كوناتي - فان دايك - سوبوسلاي

خط الوسط: ماك اليستر جرافنبيرخ - فريتز

خط الهجوم: جاكبو - ايكتيكي - صلاح

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي

مباراة ليفربول وبيرنلي من المقرر أن تنقل عبر قناة beIN Sports HD1.

ترتيب ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن توتنهام الوصيف وأرسنال المتصدر وبورنموث صاحب المركز الرابع ولكن الريدز يتبقى لهم مباراة الجولة الرابعة.

وفي المقابل يحتل فريق بيرنلي المركز السابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط.