مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

- -
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 0
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة .. بيرنلي 0 - 0 ليفربول .. محمد صلاح أساسيًا

04:05 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد
  • عرض 4 صورة
    محمد صلاح ولاعبي ولاعبات ليفربول
  • عرض 4 صورة
    راشيل لوز حارسة ليفربول و هانا سيلكوك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة بيرنلي ونظيره ليفربول بالدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة بيرنلي وليفربول:

موعد مباراة بيرنلي وليفربول

ويحل فريق ليفربول عند الرابعة ضيفًا على نظيره بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا.

تشكيل ليفربول لمباراة بيرنلي

وشهد تشكيل ليفربول الدفع بالدولي المصري محمد صلاح أساسيًا في خط الهجوم.

تشكيل ليفربول لمواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي :

حراسة المرمي: اليسون
خط الدفاع: كيركيز - كوناتي - فان دايك - سوبوسلاي
خط الوسط: ماك اليستر جرافنبيرخ - فريتز
خط الهجوم: جاكبو - ايكتيكي - صلاح

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي

مباراة ليفربول وبيرنلي من المقرر أن تنقل عبر قناة beIN Sports HD1.

ترتيب ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن توتنهام الوصيف وأرسنال المتصدر وبورنموث صاحب المركز الرابع ولكن الريدز يتبقى لهم مباراة الجولة الرابعة.

وفي المقابل يحتل فريق بيرنلي المركز السابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيرنلي ضد ليفربول محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام