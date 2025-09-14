هروب لاعب الهلال السعودي للبرازيل.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب البرازيلي رينان لودي حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد رحيله المفاجئ عن الفريق وسفره لموطنه البرازيل.

حيث قام اللاعب البرازيلي رينان لودي بفسخ تعاقده من طرف واحد مع الهلال السعودي ورحيله للبرازيل، ليضطر ناديه للتحرك قانونيًا ضده.

وقال هشام الكثيري، مدير إدارة الإعلام بالنادي، في بيان رسمي حول الواقعة: "غادر رينان لودي إلى بلاده، وبعد رحيله تلقى الهلال خطابًا من ممثله القانوني يؤكد فسخ العقد الساري، وإدارة النادي بدورها لن تتهاون في اتخاذ جميع الخطوات النظامية التي تكفل حقوق الهلال، مع الإعلان عن أي مستجدات حرصًا على الشفافية مع جماهيرنا."

وكتبت صحيفة «يو أو إل» البرازيلية أن لودي، قرر فسخ تعاقده مع الفريق بسبب تقييد مشاركته بالفترة الأخيرة، خاصة بعد ابتعاده عن حسابات المدير الفني في مسابقة الدوري والاكتفاء في مشاركته ببعض المباريات بدوري أبطال آسيا.