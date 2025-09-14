مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف الدوريات اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر.

ومن أبرز مواجهات اليوم، ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي، فيما يواجه النادي الأهلي نظيره إنبي في الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم الأحد

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد بيرنلي - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد جيرونا - 3:00 مساء - بي إن سبورت 3

ليفانتي ضد ريال بيتيس - 5:15 مساء - بي إن سبورت 5

أوساسونا ضد رايو فايكانو - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3

برشلونة ضد فالنسيا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

روما ضد تورينو - 1:30 مساء - منصة starzplay

بيسا ضد أودينيزي - 4:00 مساء - منصة starzplay

أتالانتا ضد ليتشي - 4:00 مساء - منصة starzplay

ساسولو ضد لاتسيو - 7:00 مساء - منصة starzplay

اي سي ميلان ضد بولونيا - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل ضد تولوز - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

ستراسبورج ضد لو آفر - 6:15 - بي إن سبورت 6

ميتز ضد أنجيه - 6:15 مساء - بي إن سبورت 7

باريس سان جيرمان ضد لانس - بي إن سبورت 2

بريست ضد باريس أف سي - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

ستاد رين ضد أولمبيك ليون - 9:45 مساء - بي إن سبورت

مواعيد مباريات الدوري الألماني

سانت باولي ضد أوجسبورج - 4:30 مساء - قنوات ام بي سي

بوروسيا مونشنغلادباخ ضد فيردر بريمن - 6:30 مساء - قنوات ام بي سي

مواعيد مباريات الدوري المصري

طلائع الجيش ضد مودرن سبورت - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الأهلي ضد إنبي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الرياض ضد النجمة - 6:35 مساء - الثمانية 3

ضمك ضد نيوم - 6:50 مساء - الثمانية 2

النصر ضد الخلود - 9:00 مساء - الثمانية 1