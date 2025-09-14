مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

- -
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

02:07 ص الأحد 14 سبتمبر 2025
    مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان
    مباراة برشلونة أمام إنتر
    مباراة برشلونة وإنتر ميلان
    مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند
    خلال مباراة برشلونة وأوساسونا
    خلال مباراة برشلونة وأوساسونا
كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق برشلونة نظيره فالنسيا اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء؛ حيث تقام المباراة على ملعب يوهان كرويف.

ترتيب برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فالنسيا المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

مباراة برشلونة وفالنسيا تُنقل عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة موعد مباراة برشلونة الدوري الإسباني
