التعادل يحسم مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي
كتب - محمد عبد السلام:
حسم التعادل الإيجابي مباراة الهلال و القادسية بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية في الدوري السعودي.
أهداف مباراة الهلال والقادسية
سجل أهداف فريق الهلال كلا من: داروين نونيز في الدقيقة 49، روبين نيفيز في الدقيقة 73 من نقطة الجزاء.
وأحرز أهداف القادسية كلا من: كريستوفر بونسو باه في الدقيقة 6، جوليان كينيونيس في الدقيقة 50.
ترتيب الهلال والقادسية في الدوري
وبهذا التعادل رفع الهلال نقاطه إلى 4 نقاط ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، متساويا في النقاط مع القادسية صاحب المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف.
