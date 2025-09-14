التعادل يحسم مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي

كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي مباراة الهلال و القادسية بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية في الدوري السعودي.

أهداف مباراة الهلال والقادسية

سجل أهداف فريق الهلال كلا من: داروين نونيز في الدقيقة 49، روبين نيفيز في الدقيقة 73 من نقطة الجزاء.

وأحرز أهداف القادسية كلا من: كريستوفر بونسو باه في الدقيقة 6، جوليان كينيونيس في الدقيقة 50.

ترتيب الهلال والقادسية في الدوري

وبهذا التعادل رفع الهلال نقاطه إلى 4 نقاط ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، متساويا في النقاط مع القادسية صاحب المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف.