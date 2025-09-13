مباريات الأمس
يوفنتوس يخطف الفوز من إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

09:46 م السبت 13 سبتمبر 2025
    خلال مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان (1)
    خلال مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان (4)
    خلال مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان (5)
    خلال مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان (6)
    خلال مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان (2)
    خلال مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان (3)
كتب - محمد عبد السلام:

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على نظيره إنتر ميلان بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

سجل أهداف يوفنتوس كلا من: لويد كيلي في الدقيقة 14، كينان يلدز في الدقيقة 38، كيفرين تورام في الدقيقة 82، فاسيلي أدزيتش في الدقيقة 1+90.

وأحرز أهداف إنتر ميلان كلا من: هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 30 و 65، ماركوس تورام في الدقيقة 76.

ترتيب يوفنتوس و إنترميلان في الدوري

وبهذا الفوز تصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بينما توقف فريق إنتر ميلان عند 3 نقاط ليحتل المركز السابع.

يوفنتوس إنتر ميلان الدوري الإيطالي مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان
