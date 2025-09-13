يوفنتوس يخطف الفوز من إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

كتب - محمد عبد السلام:

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على نظيره إنتر ميلان بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

سجل أهداف يوفنتوس كلا من: لويد كيلي في الدقيقة 14، كينان يلدز في الدقيقة 38، كيفرين تورام في الدقيقة 82، فاسيلي أدزيتش في الدقيقة 1+90.

وأحرز أهداف إنتر ميلان كلا من: هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 30 و 65، ماركوس تورام في الدقيقة 76.

ترتيب يوفنتوس و إنترميلان في الدوري

وبهذا الفوز تصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بينما توقف فريق إنتر ميلان عند 3 نقاط ليحتل المركز السابع.