الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

0 0
19:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

1 2
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

مهاجم نيوكاسل الجديد يحقق رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

08:03 م السبت 13 سبتمبر 2025

نيك فولتمايد لاعب نيوكاسل يونايتد

كتب - محمد القرش:

سجل نيك فولتمايد هدف فوز نيوكاسل يونايتد على ولفرهامبتون، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح فولتمايد لاعب نيوكاسل ثالث ألماني يسجل في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد يورجن كلينسمان في أغسطس 1994، وإلكاي جوندوجان في سبتمبر 2016.

وانضم المهاجم صاحب الـ23 عاما إلى نيوكاسل يونايتد قادما من شتوتجارت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

