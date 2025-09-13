مهاجم نيوكاسل الجديد يحقق رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

سجل نيك فولتمايد هدف فوز نيوكاسل يونايتد على ولفرهامبتون، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح فولتمايد لاعب نيوكاسل ثالث ألماني يسجل في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد يورجن كلينسمان في أغسطس 1994، وإلكاي جوندوجان في سبتمبر 2016.

وانضم المهاجم صاحب الـ23 عاما إلى نيوكاسل يونايتد قادما من شتوتجارت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

