يمتلك عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي عددًا من السيارات العالمية والفاخرة التي لفتت أنظار الجماهير.

ولفتت سيارات عمر مرموش الأنظار لحداثتها وتنوعها منذ احترافه بأوروبا قادمًا من وادي دجلة؛ إذ سبق وظهر بـ 4 سيارات هي:

سيارات عمر مرموش

١ - أستون مارتن DBX 707 يبدأ سعرها من ١٣ مليون جنية مصري ٬ وهي من أفضل وافخم أنواع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

٢ - مرسيدس AMG G63 يتراوح سعرها من ١٥ مليون إلى ٢٠ مليون مصري حسب الموديل وهى من أرقى وأفخم السيارات العالمية .

٣ - مرسيدس GLS بسبع مقاعد وهي من السيارات الفاخرة القوية في الإمكانيات يتراوح سعرها من ٩ مليون إلى ١٠ مليون جنيه مصري.

٤ - سيارة " سمارت فورتو كابورليه" يتراوح سعرها من ٤ إلى ٥ مليون مصري.

قيمة صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

نادي مانشستر سيتي سبق وأعلن خلال الانتقالات الشتوية الماضية إتمام صفقة انتقال اللاعب عمر مرموش من نادي فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو، مع إضافة 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.

وأعلن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عُقد يوم أمس الجمعة، غياب مرموش عن الديربي أمام مانشستر يونايتد، للتعرف على التفاصيل.. اضغط هنا

موعد مباراة مانشستر سيتي ويونايتد

ويلتقي مانشستر سيتي نظيره يونايتد في ديربي مانشستر عند 06:30 من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 4 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي موسم 2025/26

مرموش شارك مع مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري بـ 6 مباريات بين دوري إنجليزي وكأس العالم للأندية صنع خلالها هدفًا.

