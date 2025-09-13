كتب - يوسف محمد:

روج تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لنزال القرن والمواجهة المرتقبة في عالم الملاكمة بين الثنائي كانيلو ألفاريز وترينس كروفورد، تحت رعاية موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الجمعة، فيديو من مقر شركة نتفيلكس المنصة التي سيتم بث النزاع من خلالها، مع الإشارة إلى أنه سيكون بتعليق مدحت شلبي.

وكتب آل الشيخ: "الكابتن مدحت شلبي في مقر نتفليكس مع فريق العمل، من مختلف الجنسيات استعدادا للتعليق على نزال القرن يوم السبت على نتفليكس".

ويقام نزال القرن بين الثنائي كانيلو ألفاريز وترينس كروفورد، اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر الجاري في "أليجيانيت" بلاس فيجاس، سيتم بث المباراة مباشرة عبر نتفلكس.

أقرأ أيضًا:

الأهلي يرفض رحيل محمود الخطيب عن رئاسة النادي



الظهور الأول المتوقع لعمرو وردة مع فريقه الجديد لاريسا اليوناني