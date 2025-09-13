مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
19:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"بحضور مدحت شلبي".. تركي آل الشيخ يروج لحدث رياضي مهم

12:25 ص السبت 13 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تركي آل الشيخ رفقة نجوم الرياضة والفن (2) (1)
  • عرض 9 صورة
    تركي آل الشيخ رفقة نجوم الرياضة والفن (6) (1)
  • عرض 9 صورة
    تركي آل الشيخ رفقة نجوم الرياضة والفن (10) (1)
  • عرض 9 صورة
    تركي آل الشيخ يعلن عن مهرجان الرياض للكوميديا 1
  • عرض 9 صورة
    الإعلامي مدحت شلبي
  • عرض 9 صورة
    الإعلامي مدحت شلبي
  • عرض 9 صورة
    الإعلامي مدحت شلبي
  • عرض 9 صورة
    مدحت شلبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

روج تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لنزال القرن والمواجهة المرتقبة في عالم الملاكمة بين الثنائي كانيلو ألفاريز وترينس كروفورد، تحت رعاية موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الجمعة، فيديو من مقر شركة نتفيلكس المنصة التي سيتم بث النزاع من خلالها، مع الإشارة إلى أنه سيكون بتعليق مدحت شلبي.

وكتب آل الشيخ: "الكابتن مدحت شلبي في مقر نتفليكس مع فريق العمل، من مختلف الجنسيات استعدادا للتعليق على نزال القرن يوم السبت على نتفليكس".

ويقام نزال القرن بين الثنائي كانيلو ألفاريز وترينس كروفورد، اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر الجاري في "أليجيانيت" بلاس فيجاس، سيتم بث المباراة مباشرة عبر نتفلكس.

أقرأ أيضًا:
الأهلي يرفض رحيل محمود الخطيب عن رئاسة النادي

الظهور الأول المتوقع لعمرو وردة مع فريقه الجديد لاريسا اليوناني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تركي آل الشيخ مدحت شلبي موسم الرياض نزال القرن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام