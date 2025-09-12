جورجينا و رونالدو .. كواليس صدفة انتهت بخاتم هدية قيمته 13 مليون دولار

جورجينا ورونالدو يعدان من أبرز قصص الحب الحالية بين المشاهير حول العالم والتي تقترب من نهاية سعيدة ينتظرها محبيهما حول العالم.

ولكن هذه النهاية ابتدت بصدفة لم تكن متوقعة منذ قرابة 9 أعوام بالتحديد عام 2016 حين تقابلا في متجر "جوتشي" المملوك لدار الأزياء الإيطالية الشهيرة التي تحمل الاسم ذاته وتأسست في عام 1921.

جورجينا كانت تعمل حينها بفرع المحل بدولة إسبانيا ورونالدو كان لاعبًا بصفوف نادي العاصمة ريال مدريد وكان انفصل قبل قرابة عامة وأشهر قليلة عن عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في بالتحديد في نهاية عام 2014.

جورجينا كشفت عن تفاصيل اللقاء الأول مع كريستيانو رونالدو، خلال مسلسلها الوثائقي " I Am Georgina" بقوله: "كان يوم خميس صيفي كنت أعمل في جوتشي اضطررت إلى المغادرة الساعة الخامسة، واتصل بي أحد الزملاء حتى أتمكن من البقاء لمدة نصف ساعة أخرى لحضور أحد العملاء عندما كنت أغادر المتجر، كان هناك رجل وسيم جدًا برفقة طفل ومجموعة من الأصدقاء فكرت، ما مشكلتي؟ لم أرغب حتى في النظر إليه، لقد شعرت بالخجل الشديد".

وكان هو اللقاء لتبدأ علقتهما قبل أن تظهر معه للمرة الأولى في حفل الكرة الذهبية نسخة عام 2017 التي توّج بها ومن ثمّ إعلان علاقتهما التي تطورت وأسفرت عن وجود أطفالاً.

ووصل الأمر بعد تسع سنوات من "الصدفة" الأولى التي جمعتهما لكشف جورجينا عن تقدم رونالدو بطلب للزواج منها بنشر صورة عبر حسابها بمنصة إنستغرام ليدها وبها خاتم ماسي ضخم، مُذيلة إياه بتعليق:" نعم، أوافق .. في هذه الحياة وفي كل حياتي القادمة".

وقدرت تقارير صحيفة قيمة الخاتم الذي ظهر في يد جورجينا بثمن يتراوح مابين 10 إلى 13 مليون دولار.

