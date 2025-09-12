مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

1 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

1 0
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

3 0
21:45

لوريان

جميع المباريات

إعلان

جورجينا و رونالدو .. كواليس صدفة انتهت بخاتم هدية قيمته 13 مليون دولار

09:49 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    جورجينا قبل الارتباط برونالدو
  • عرض 20 صورة
    جورجينا ورونالدو داخل صالة الجيم (1)
  • عرض 20 صورة
    جورجينا ورونالدو من حفل التقديم
  • عرض 20 صورة
    أبناء جورجينا ورونالدو
  • عرض 20 صورة
    أبناء جورجينا ورونالدو
  • عرض 20 صورة
    جورجينا رودريغيز (5)
  • عرض 20 صورة
    2025.. جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو2_2
  • عرض 20 صورة
    خاتم زواج رونالدو من جورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو داخل منازله (4)_9
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو داخل منازله (2)_7
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو داخل منازله (5)_10
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو داخل منازله (1)_4
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (1)_3
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (3)_6
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (1)_2
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (1)_1
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (4)_8
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (2)_5
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (2)_4
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جورجينا ورونالدو يعدان من أبرز قصص الحب الحالية بين المشاهير حول العالم والتي تقترب من نهاية سعيدة ينتظرها محبيهما حول العالم.

ولكن هذه النهاية ابتدت بصدفة لم تكن متوقعة منذ قرابة 9 أعوام بالتحديد عام 2016 حين تقابلا في متجر "جوتشي" المملوك لدار الأزياء الإيطالية الشهيرة التي تحمل الاسم ذاته وتأسست في عام 1921.

جورجينا كانت تعمل حينها بفرع المحل بدولة إسبانيا ورونالدو كان لاعبًا بصفوف نادي العاصمة ريال مدريد وكان انفصل قبل قرابة عامة وأشهر قليلة عن عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في بالتحديد في نهاية عام 2014.

جورجينا كشفت عن تفاصيل اللقاء الأول مع كريستيانو رونالدو، خلال مسلسلها الوثائقي " I Am Georgina" بقوله: "كان يوم خميس صيفي كنت أعمل في جوتشي اضطررت إلى المغادرة الساعة الخامسة، واتصل بي أحد الزملاء حتى أتمكن من البقاء لمدة نصف ساعة أخرى لحضور أحد العملاء عندما كنت أغادر المتجر، كان هناك رجل وسيم جدًا برفقة طفل ومجموعة من الأصدقاء فكرت، ما مشكلتي؟ لم أرغب حتى في النظر إليه، لقد شعرت بالخجل الشديد".

وكان هو اللقاء لتبدأ علقتهما قبل أن تظهر معه للمرة الأولى في حفل الكرة الذهبية نسخة عام 2017 التي توّج بها ومن ثمّ إعلان علاقتهما التي تطورت وأسفرت عن وجود أطفالاً.

ووصل الأمر بعد تسع سنوات من "الصدفة" الأولى التي جمعتهما لكشف جورجينا عن تقدم رونالدو بطلب للزواج منها بنشر صورة عبر حسابها بمنصة إنستغرام ليدها وبها خاتم ماسي ضخم، مُذيلة إياه بتعليق:" نعم، أوافق .. في هذه الحياة وفي كل حياتي القادمة".

وقدرت تقارير صحيفة قيمة الخاتم الذي ظهر في يد جورجينا بثمن يتراوح مابين 10 إلى 13 مليون دولار.

اقرأ أيضًا:

"جورجينا تتوه بين غرف أحدهم".. 16 صورة لمنازل كريستيانو رونالدو يمتلكهم بـ 7 دول مختلفة

"جزيرة خاصة وطائرة بـ 75 مليون دولار".. أغلى 7 ممتلكات فاخرة لكريستيانو رونالدو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جورجينا كريستيانو رونالدو صور جورجينا ورونالدو قصة حب جورجينا ورونالدو خاتم زواج جورجينا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام