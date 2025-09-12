مباريات الأمس
"عزيز عليا وله علاقة بالأهلي".. كهربا يكشف عن رقم قميصه مع القادسية الكويتي

03:54 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
    قميص كهربا مع القادسية
    كهربا يكشف عن رقم قميصه مع القادسية الكويتي
    كهربا يكشف عن رقم قميصه مع القادسية الكويتي 1
    كهربا يكشف عن رقم قميصه مع القادسية الكويتي 2
كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي القادسية الكويتي، اليوم الجمعة رقم قميص الوافد محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والاتحاد الليبي الأسبق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي القادسية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو لـ كهربا مع تعليق، "الـوفـاء هـو أسـاس مـنـتسـبـيـن نادي القـادسـيـة".

وقال كهربا خلال الفيديو:"النهارده ببدأ مشوار جديد مع نادي القادسية زعيم الكرة الكويتية ونادي الوطن، واختارت رقم 74 عشان الرقم ده عزيز على قلبي تخليداً لذكرى شهداء الأهلي العظيم، هتفضلوا في قلوبنا طول العمر".

وكان القادسية أعلن تعاقده بشكل رسمي مع كهربا في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي.

موعد مباراة كهربا القادمة مع القادسية

وفي سياق متصل، يفتتح الفريق الكروي بنادي القادسية مشواره في الموسم الجديد من الدوري الكويتي غداً السبت الموافق 13 سبتمبر المقبل بمواجهة نظيره النصر، والمقرر لها على ملعب محمد الحمد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود عبدالمنعم كهربا كهربا الأهلي القادسية الكويتي شهداء الأهلي الـ74 شهيد رقم قميص كهربا
