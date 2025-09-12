مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

إعلان

بسبب الكرة الذهبية.. أزمة بين أشرف حكيمي وباريس سان جيرمان

01:36 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 8 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (2)
  • عرض 8 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (7)
  • عرض 8 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (3)
  • عرض 8 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (6)
  • عرض 8 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (1)
  • عرض 8 صورة
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

توترت العلاقة بين المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان وناديه، قبل 10 أيام من إعلان الفائز بالكرة الذهبية.

وكان حكيمي قال في تصريحات عبر قناة "كانال+": "أستحق الفوز بالكرة الذهية"، مستشهدا بالموسم الذي قدمه وتسجيله في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن تصريحات حكيمي لم تلق ترجيبا في باريس سان جيرمان، خاصة مع ترشيح لاعب الفريق عثمان ديمبيلي للبطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتعين على حكيمي التعامل بحذر، خاصة مع اقتراب بطولة أمم أفريقيا، كما أن حالة السعادة التي كان يعيشها داخل الفريق تغيرت قليلًا، بسبب طريقة تعاملهم معه بشأن تصريحاته جائزة الكرة الذهبية.

واختتم الصحيفة، بأن باريس سان جيرمان حاول إقناع قناة "كانال+" بحذف تصريحات حكيمي، لكنها رفضت.

اقرأ أيضًا:

هل يعود بعد الاعتذار؟.. فيريرا يحدد موقف الجزيري من مواجهة المصري

لامين يامال يعود إلى إسبانيا بمفرده.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف حكيمي باريس سان جيرنان الكرة الذهبية حفل الكرة الذهبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* أبرز 11 قرارًا من وزارة التعليم لضبط العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد