بسبب الكرة الذهبية.. أزمة بين أشرف حكيمي وباريس سان جيرمان

توترت العلاقة بين المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان وناديه، قبل 10 أيام من إعلان الفائز بالكرة الذهبية.

وكان حكيمي قال في تصريحات عبر قناة "كانال+": "أستحق الفوز بالكرة الذهية"، مستشهدا بالموسم الذي قدمه وتسجيله في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن تصريحات حكيمي لم تلق ترجيبا في باريس سان جيرمان، خاصة مع ترشيح لاعب الفريق عثمان ديمبيلي للبطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتعين على حكيمي التعامل بحذر، خاصة مع اقتراب بطولة أمم أفريقيا، كما أن حالة السعادة التي كان يعيشها داخل الفريق تغيرت قليلًا، بسبب طريقة تعاملهم معه بشأن تصريحاته جائزة الكرة الذهبية.

واختتم الصحيفة، بأن باريس سان جيرمان حاول إقناع قناة "كانال+" بحذف تصريحات حكيمي، لكنها رفضت.

