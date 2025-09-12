مباريات الأمس
ليفربول يفقد لاعبه في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي

01:20 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

يفقد ليفربول لاعبة في رحلته إلى تيرف مور لمواجهة بيرنلي، يوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، بسبب الإصابة.

وقال أرني سلوت مدرب ليفربول في مؤتمره الصحفي قبل المباراة عندما سُئل عما إذا كان لاعبوه خالون من الإصابات بعد تمثيل منتخباتهم الوطنية: "أعتقد ذلك، نتدرب معهم للمرة الأولى اليوم، مع معظمهم - اللاعبون غير الدوليين تدربوا مع منتخب تحت 21 عامًا هذا الأسبوع بالفعل".

وأضاف: "كورتيس جونز، بالطبع، لا أعرف إذا كنتم تعلمون، لكنه تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة، لذلك لن يكون متاحًا للمباراة ضد بيرنلي، أعتقد أن البقية عادوا جميعاً دون مشاكل، وهذا ليس الحال دائماً. لا سيما في بداية الموسم، حيث ينضم كل لاعب من خلفيات مختلفة إلى المنتخب الوطني، حيث يضطر فجأةً لخوض مباراتين خلال أربعة أو خمسة أيام".

واختتم سلوت: "هو ما يُمثل دائماً الخطر الأكبر. في نوفمبر أو أكتوبر أو مارس، يكونون أكثر اعتياداً على هذا البرنامج، نحن سعداء بجاهزيتهم ونشيد مرة أخرى ليس فقط بالمدرب السويدي ولكن أيضًا بالآخرين لأن بعض اللاعبين الآخرين مثل رايان جرافينبيرش بدأوا مباراة واحدة ولم يبدأ كلاهما".

كورتيس جونز ليفربول ليفربول وبيرنلي أرني سلوت
