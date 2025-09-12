نصير مزراوي: صلاح أصعب خصم واجهته.. وأموريم مدرب رائع

كتب - محمد القرش:

كشف نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد، عن أصعب الخصوم التي واجهها في الدوري الإنجليزي، وتحدث أيضًا عن مدربه روبن أموريم.

وقال نصير في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال": "هل كان الأمر صعبًا عليّ عندما رحل إيريك تين هاج، لأنه كان سببًا لانضمامي إلى النادي، أنت تأتي إلى النادي من أجل النادي نفسه، ومن أجل المدير أيضًا".

وأضاف: "لقد عملت معه لسنوات طويلة في أياكس، وهذا أيضًا أحد أسباب قدومي إلى هنا، ثم إذا رحل بعد شهرين أو ثلاثة، فهذا ليس بالأمر الجيد، لأنك تشعر أيضًا بالمسؤولية عن ذلك، لأنه إذا قدم اللاعبون أداءً جيدًا يبقى المدرب".

وعن أصعب اللاعبين الذي واجههم، أوضح مزراوي: "محمد صلاح من أصعب الخصوم التي واجهتها، وكذلك كاورو ميتوما، ولُمت نفسي بشدة عندما سجل هدفين ضد اليونايتد".

وأوضح: "روبن أموريم مدرب وشخص رائع، أحب العمل معه كثيرًا، ويعجبني أسلوبه في التفكير والإدارة والحديث، إنه مديرٌ ذو قيمٍ كثيرة".

وأردف: "على المستوى الشخصي، بالنظر إلى لياقتي البدنية وعدد المباريات التي لعبتها، أستطيع أن أعتبر موسمي الأول مع اليونايتد كان جيدا

واختتم: "من حيث اللياقة البدنية، يختلف الدوري الإنجليزي الممتاز دائمًا عن المسابقات الأخرى، لا توجد عطلة شتوية، وكانت المباريات تتوالى بسرعة كبيرة. لذا، من هذا المنظور، كان الموسم جيدًا".