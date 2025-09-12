لامين يامال يعود إلى إسبانيا بمفرده.. ما القصة؟

اضطر لامين يامال لاعب برشلونة، للعودة إلى إسبانيا بمفرده بعدما فقد جواز سفره، أثناء وجوده مع منتخب بلاده في مباراة تركيا، بتصفيات كأس العالم 2026.

وشوهد لامين يامال، وهو يحاول العثور على جواز سفره ويبحث بين الحقائب أثناء صعوده إلى حافلة الفريق بعد المباراة.

وبحسب أليكس أليجو، مقدم برنامج" Rest Is Football" ، لم يتمكن يامال من العثور على وثائقه واضطر إلى السفر إلى إسبانيا بمفرده.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الأمر، وأشاروا إلى أن نجم منتخب تركيا أردا جولر لاعب ريال مدريد الإسباني، سرق جوازه، وكتب أحدهم: "جولر متورط بالتأكيد"، وأضاف آخر: "حياتي أردا جولر سرقها".

وتتصدر إسبانيا الآن مجموعتها في تصفيات كأس العالم بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيها بعد أن سجلت تسعة أهداف ولم تستقبل أي هدف.