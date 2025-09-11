كتبت-هند عواد:

شهدت فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر، العديد من المباريات المليئة بالأحداث، في تصفيات كأس العالم 2026.

وحسم منتخبا المغرب وتونس تأهلهما إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما تأجل حسم مصر إلى الجولتين المقبلتين، فيما شهدت مباريات أخرى العديد من الأحداث المثيرة للجدل.

تخليد ذكرى سليمان العبيد

رفع لاعبو منتخب فلسطين، لافتة مؤثرة، خلال مباراة الفدائي الودية ضد ماليزيا، والتي انتهت بهدف نظيف لصالح الأخير.

وقبل بداية مباراة فلسطين وماليزيا الودية، رفع لاعبو الفدائي صورة سليمان العبيد، الذي استشهد الشهر الماضي، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولته الحصول على المساعدات الإنسانية.

اشتباكات وهزيمة إيطاليا للكيان الصهيوني

شهدت مباراة الكيان الصهيوني وإيطاليا في تصفيات كأس العالم 2026 والتي انتهت بنتيجة 5-4 لصالح إيطاليا، العديد من المشاحنات.

ودخل جينارو جاتوزو المدير الفني لإيطاليا، في شجار مع لاعب إسرائيلي، بعد انتهاء المباراة، وتدخل ريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال لإبعاد المدرب

وأدارت جماهير منتخب إيطاليا في ملعب المباراة، ظهورها عند عزف نشيد الكيان الصهيوني، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي ضد غزة.

وفاة مشجع بوركينا فاسو

شهدت مباراة مصر وبوركينا فاسو، وفاة مشجع للأخير في المدرجات، بعدما تعرض للإغماء عند البوابة رقم 13، خلال متابعته لإحدى الكرات خلال اللقاء، وتوجه رجال الإسعاف إليه، لكنه كان فارق الحياة.

