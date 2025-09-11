كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، متابعة مباراة مصرية على الأراضي الكويتية، حينما يلتقي فريق الكويت الكويتي الذي يضم الثنائي المصري سام مرسي وعمر عبد الفتاح أمام القادسية الذي يلعب له محمود عبدالمنعم كهربا.

وكان الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وسام مرسي، انضما إلى الدوري الكويتي، من بوابة ناديي القادسية والكويت على الترتيب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وانضم كهربا إلى صفوف فريق القادسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد الليبي، فيا انضم مرسي إلى فريق الكويت الكويتي بعد نهاية تعاقده مع إيبسويتش تاون الإنجليزي.

موعد مباراة القادسية والكويت في الدوري

وأسفرت قرعة الدوري الكويتي، عن مواجهة فريقي القادسية والكويت، يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري السعودي.

ويذكر أن فريق القادسية يستهل مبارياته في الدوري الكويتي، بمواجهة فريق النصر يوم 13 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

مدرب مصري باليابان يكشف الفارق بين الكرة في البلدين

مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن الديربي