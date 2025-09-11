"يعملن وكلاء لهم".. 10 صور لأشهر زوجات وأمهات لاعبي الكرة

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت كرة القدم مؤخرًا ظاهرة لافتة تمثلت في دخول الأمهات والزوجات إلى عالم وكلاء اللاعبين، حيث لم يقتصر دورهن على الدعم النفسي أو العائلي، بل امتد ليشمل إدارة التفاوض والعقود ومتابعة أدق تفاصيل المسيرة الاحترافية لذويهم.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز الأمثلة لزوجات وأمهات اللاعبين الذين تحولوا لوكلاء لاعبين:

فيرونيك رابيو

من أكثر الأسماء المثيرة للجدل، والدة النجم الفرنسي أدريان رابيو، التي تمثل ابنها رسميًا وتدير مسيرته منذ بدايته.

فيرونيك ليست فقط وكيلة أعمال، بل صاحبة القرار النهائي في كل خطوة تخص رابيو، سواء في باريس سان جيرمان سابقًا أو ميلان حاليًا.

واندا نارا

ارتبط اسم ماورو إيكاردي داخل وخارج الملعب باسم زوجته السابقة واندا نارا، التي كانت في نفس الوقت وكيلة أعماله لعدة سنوات.

واندا كانت تتفاوض باسمه، وتظهر باستمرار في الإعلام للحديث عن مستقبله، خاصة خلال فترته مع إنتر ميلان ومن ثم انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

فايزة العماري

رغم أنها لم تكن وكيلة أعمال معتمدة لفترة طويلة، فإن فايزة العماري، والدة كيليان مبابي، لعبت دورًا بارزًا في إدارة مشواره.

العماري، وهي لاعبة كرة يد سابقة، قادت بنفسها مفاوضات انتقاله من موناكو إلى باريس سان جيرمان، وساهمت في تجديد عقده التاريخي مع النادي الباريسي عام 2022 بشروط مالية غير مسبوقة.

كما أسست لاحقًا وكالة رياضية خاصة بها، وبدأت نشاطًا أوسع في إدارة أعمال لاعبين آخرين، لتفرض نفسها كاسم صاعد في عالم الوكالة.

تومي فليتوود وكلير فليتوود.. علاقة مهنية تحولت لزواج

في عالم الجولف، برز اسم النجم الإنجليزي تومي فليتوود إلى جانب زوجته ومديرة أعماله كلير فليتوود، التي كانت تعمل وكيلة رياضية محترفة قبل أن تجمعهما علاقة عمل تطورت إلى زواج.

كلير لا تزال تدير أعمال زوجها حتى الآن، وتعتبر علاقتهما من أنجح النماذج التي جمعت بين الحياة الشخصية والإدارة المهنية في الرياضة.

كولين هاو.. الزوجة التي أدارت أسرة رياضية كاملة

في عالم هوكي الجليد، لا يُمكن تجاهل قصة كولين هاو، زوجة الأسطورة الكندية جوردي هاو، والتي لم تكتفِ بدور الزوجة، بل أسست شركة لإدارة المصالح التجارية لزوجها وابنيهما، لتصبح شخصية مؤثرة في صناعة الرياضة بأمريكا الشمالية.