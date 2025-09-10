مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

3 6
02:30

كولومبيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

"أغمى عليه بعد أحد الكرات".. كواليس وفاة مشجع خلال مباراة مصر وبوركينا فاسو

07:49 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتب ـ يوسف محمد

كشف تقرير عن كواليس وفاة المشجع البوركينابي موموني تراوري خلال مباراة منتخب بلاده وضيفه منتخب مصر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نتيجة مباراة مصر وبوركينا فاسو

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مصر وبوركينا فاسو التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية.

وذكرت إذاعة "Ouaga FM" البوركينية في تقرير لاحق لها عن خبر الوفاة، أن المشجع قد تعرض لحالة إغماء عند البوابة رقم 13 من الملعب خلال متابعته لإحدى الكرات خلال اللقاء ليسقط على الأرض.

وهو ما دفع الجماهير المحيطة به لطلب رجال الإسعاف في الملعب الذين توجهوا له وحاولوا تقديم الإسعافات الأولية له ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

ترتيب مصر وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 20 نقطة جمعهم من 8 مباريات، يليه المنتخب البوركيني في المركز الثاني برصيد 15 نقطة من نفس عدد المباريات.

