8 صور لظهور ألكساندر إيزاك الأول في مران ليفربول

07:45 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    ألكساندر إيزاك (2)
    ألكساندر إيزاك (4)
    إيزاك (1)
    ألكساندر إيزاك (3)
    إيزاك (4)
    إيزاك (2)
    ألكساندر إيزاك (1)
كتب - يوسف محمد:

ظهر المهاجم السويدي ألكساندر إيزاك للمرة الأولى، في التدريبات الجماعية لفريق ليفربول الإنجليزي، بعد انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك صاحب ال 25 عاما للمرة الأولى، في مران الريدز بعد عودة الفريق للتدريبات الجماعية عقب نهاية المعسكر الدولي، مسجلا الظهور الأول بقميص الريدز منذ إعلان انضمامه للفريق بشكل رسمي.

وكان ليفربول الإنجليزي أعلن في مطلع سبتمبر الجاري، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم السويدي ألكساندر إيزاك، قادما من نيوكاسل بعقد لمدة 6 سنوات، مقابل 145 مليون يورو.

ويذكر أن المهاجم السويدي، كان قد شارك خلال الموسم الماضي رفقة نيوكاسل في 42 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 27 هدفا وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره بيرنلي، يوم الأحد المقبل الموافق 14 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

المهاجم السويدي ألكساندر إيزاك ألكساندر إيزاك ألكساندر إيزاك في مران ليفربول
