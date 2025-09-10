مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

(11) صورة ترصد لحظة تتويج المنتخب السعودي بكأس الخليج تحت 20 عامًا بمشاركة مصر

07:26 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    تتويج المنتخب السعودي (2)
  • عرض 11 صورة
    تتويج المنتخب السعودي (5)
  • عرض 11 صورة
    تتويج المنتخب السعودي (4)
  • عرض 11 صورة
    منتخب السعودية (5)
  • عرض 11 صورة
    منتخب السعودية (4)
  • عرض 11 صورة
    منتخب السعودية (3)
  • عرض 11 صورة
    منتخب السعودية (2)
  • عرض 11 صورة
    تتويج المنتخب السعودي (3)
  • عرض 11 صورة
    تتويج المنتخب السعودي (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب السعودية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – محمد عبد السلام:

تُوِّج منتخب السعودية تحت 20 عامًا بلقب بطولة كأس الخليج، بعد فوزه على نظيره اليمني بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم الأربعاء، الموافق 10 سبتمبر.

وسجل أهداف المنتخب السعودي كل من عبد العزيز الشمري في الدقيقتين 7 و13 من ركلتي جزاء، وفارس سالم في الدقيقة 61. بينما جاء هدف منتخب اليمن الوحيد عن طريق اللاعب مختار موفق في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

وشهدت البطولة مشاركة منتخب مصر، الذي غادر المنافسات مبكرًا من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط، خلف منتخب عمان المتصدر بـ6 نقاط، ومنتخب العراق الذي حلّ وصيفًا بنفس الرصيد.

ويُعد هذا التتويج هو الأول للمنتخب السعودي بلقب كأس الخليج تحت 20 عامًا بنسخته الجديدة، في إنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها المنتخب في الفئات السنية، ويؤكد تفوقه على المستوى الخليجي في فئة الشباب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب السعودية بطولة كأس الخليج كأس الخليج تحت 20 عامًا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا