في استقبال الوزير.. عمر مرموش يظهر بالعكاز في مطار القاهرة (صور)

كتب- محمد خيري:

ظهر عمر مرموش لاعب منتخب مصر وفريق مانشستر سيتي بالعكاز، أثناء وصوله إلى مطار القاهرة مع بعثة منتخب مصر قادما من بوركينا فاسو.

وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو، سلبيا دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، في الجولة الثامن من تصفيات كأس العالم 2026.

وتعرض مرموش للإصابة أثناء مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، مما دفع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لاستبداله، من بداية المباراة، على أن يخضع لفحص طبي اليوم لتحديد إصابته ومدة غيابه.

ومن جانبه حرص، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استقبال بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب عودتها إلى أرض الوطن قادمة من بوركينا فاسو.

وواصل منتخب مصر تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين، ويحتاج لنقطة واحدة من مباراتين من أجل التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026.