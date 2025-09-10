مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

3 6
02:30

كولومبيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

جميع المباريات

20 صورة ترصد هدية مفاجئة لمحمد صلاح من مشجع لبوركينا فاسو

08:50 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تلقى النجم المصري محمد صلاح هدية، لم تكن متوقعة خلال مغادرته ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

نتيجة مباراة مصر وبوركينا فاسو

وتعادل منتخب مصر سلبيًا مع مستضيفه بوركينا فاسو خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

هدية محمد صلاح

وحرص أحد المشجعين على إهداء محمد صلاح لوحة تحمل صورة له أصر على أن يفتحها نجم ليفربول.

وتوجه محمد صلاح بالشكر للمشجع الذي حرص على التقاط صورة تذكارية مع نجم منتخب مصر بالهدية.

وكشف مصدر في تصريحات خاص لمصراوي عقب مباراة بوركينا فاسو، أن صلاح لن يعود مع بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة، لكنه سيتجه مباشرة إلى إنجلترا بطائرة خاصة وفرها له فريق ليفربول، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هدية مفاجئة لمحمد صلاح وعد محمد صلاح للجمهور المصري محمد صلاح مفاجئة لمحمد صلاح من مشجع لبوركينا فاسو مشجع لبوركينا فاسو بوركينا فاسو
