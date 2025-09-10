20 صورة ترصد هدية مفاجئة لمحمد صلاح من مشجع لبوركينا فاسو



تلقى النجم المصري محمد صلاح هدية، لم تكن متوقعة خلال مغادرته ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

نتيجة مباراة مصر وبوركينا فاسو

وتعادل منتخب مصر سلبيًا مع مستضيفه بوركينا فاسو خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

هدية محمد صلاح

وحرص أحد المشجعين على إهداء محمد صلاح لوحة تحمل صورة له أصر على أن يفتحها نجم ليفربول.

وتوجه محمد صلاح بالشكر للمشجع الذي حرص على التقاط صورة تذكارية مع نجم منتخب مصر بالهدية.

وكشف مصدر في تصريحات خاص لمصراوي عقب مباراة بوركينا فاسو، أن صلاح لن يعود مع بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة، لكنه سيتجه مباشرة إلى إنجلترا بطائرة خاصة وفرها له فريق ليفربول، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا