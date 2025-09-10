كتب - مصطفى الجريتلي:

يستعد منتخب البرازيل للظهور مجددًا بالنسخة الجارية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة بوليفيا والبرازيل

ويحل منتخب البرازيل ضيفًا على نظيره البوليفي عند 02:30 صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر ضمن منافسات الجولة 18 من التصفيات.

القناة الناقلة لمباراة بوليفيا والبرازيل

وتنقل قناة SPORT 4 HD عبر قمر أموس مباراة بوليفيا والبرازيل بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب منتخب بوليفيا والبرازيل بتصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية

وضمن منتخب البرازيل التأهل لكأس العالم 2026 مع احتلال وصافة المجموعة برصيد 28 نقطة بفارق 10 نقاط عن منتخب الأرجنتين المتصدر، فيما يحتل منتخب بوليفيا المركز الثامن برصيد 17 نقطة بدون أمل في التأهل.