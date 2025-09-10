مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

0 0
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

0 0
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

2 1
02:30

كولومبيا

الموعد والقناة الناقلة لمباراة بوليفيا والبرازيل بتصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية

02:14 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتب - مصطفى الجريتلي:

يستعد منتخب البرازيل للظهور مجددًا بالنسخة الجارية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة بوليفيا والبرازيل

ويحل منتخب البرازيل ضيفًا على نظيره البوليفي عند 02:30 صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر ضمن منافسات الجولة 18 من التصفيات.

القناة الناقلة لمباراة بوليفيا والبرازيل

وتنقل قناة SPORT 4 HD عبر قمر أموس مباراة بوليفيا والبرازيل بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب منتخب بوليفيا والبرازيل بتصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية

وضمن منتخب البرازيل التأهل لكأس العالم 2026 مع احتلال وصافة المجموعة برصيد 28 نقطة بفارق 10 نقاط عن منتخب الأرجنتين المتصدر، فيما يحتل منتخب بوليفيا المركز الثامن برصيد 17 نقطة بدون أمل في التأهل.

بوليفيا ضد البرازيل منتخب البرازيل تصفيات كأس العالم 2026 موعد مباراة البرازيل وبوليفيا
