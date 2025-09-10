مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

- -
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

- -
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

- -
02:30

كولومبيا

مبابي يقود منتخب فرنسا للفوز على أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026

01:10 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة فرنسا وأيسلندا (3)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة فرنسا وأيسلندا (6)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة فرنسا وأيسلندا (5)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة فرنسا وأيسلندا (4)
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة فرنسا وأيسلندا (1)
background

كتب - محمد عبد السلام:

نجح منتخب فرنسا في الفوز على المنتخب الأيسلندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم أوروبا.

أهداف فرنسا وايسلندا في تصفيات كأس العالم

وسجل هدفي منتخب فرنسا كلا من: كيليان مبابي في الدقيقة 45 من نقطة الجزاء، برادلي باركولا في الدقيقة 62.

وأحرز هدف منتخب أيسلندا الوحيد اللاعب أندري غوديونسن في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه لاعب المنتخب الفرنسي أوريليان تشواميني في الدقيقة 68.

ترتيب فرنسا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026

وبهذا الفوز رفع المنتخب فرنسا نقاطه إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد المنتخب الأيسلندي عند 3 نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة.

نتيجة منتخب فرنسا ترتيب منتخب فرنسا في المجموعة كيليان مبابي مباراة فرنسا وأيسلندا
