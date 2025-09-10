مبابي يقود منتخب فرنسا للفوز على أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026

كتب - محمد عبد السلام:

نجح منتخب فرنسا في الفوز على المنتخب الأيسلندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم أوروبا.

أهداف فرنسا وايسلندا في تصفيات كأس العالم

وسجل هدفي منتخب فرنسا كلا من: كيليان مبابي في الدقيقة 45 من نقطة الجزاء، برادلي باركولا في الدقيقة 62.

وأحرز هدف منتخب أيسلندا الوحيد اللاعب أندري غوديونسن في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه لاعب المنتخب الفرنسي أوريليان تشواميني في الدقيقة 68.

ترتيب فرنسا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026

وبهذا الفوز رفع المنتخب فرنسا نقاطه إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد المنتخب الأيسلندي عند 3 نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة.