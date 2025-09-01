مباريات الأمس
منتخب مصر يخسر أمام العراق في كأس الخليج للشباب

07:56 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

كتب - محمد الميموني :

خسر منتخب مصر تحت 17 عامًا بهدفين نظيفين على يد منتخب العراق للشباب تحت 20عامًا خلال المباراة اليوم الإثنني ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 20 عاماً.

وافتتح التهديف لمنتخب العراق اللاعب زين العابدين في الدقيقة الـ 3 من عمر الشوط الأول بينما سجل الهدف الثاني اللاعب يوسف جاسم في الدقيقة ال 68 من عمر الشوط الثاني من اللقاء .

ترتيب منتخب مصر في كأس الخليج

ويذكر أن منتخب العراق للشباب يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يحتل المنتخب المصري للشباب المركز الرابع بدون نقاط بعدما خسر في الجولة الأولى بهدفين نظيفين من منتخب عمان تحت 20 عامًا.

مجموعة منتخب مصر في كأس الخليج

ويتواجد منتخب مصر تحت 17 عامًا الذي يقوده المدير الفني أحمد الكاس بالمجموعة الثانية التي تضم منتخبات: عُمان، العراق والبحرين.

وتستضيف دولة السعودية منافسات البطولة بمدينة أبها خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 10 سبتمبر.

