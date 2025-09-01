كتب - محمد القرش:

انتشر مقطع فيديو للويس سواريز لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، والذي أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر سواريز في مقطع الفيديو وهو يعتدي على أحد أعضاء طاقم فريق سياتل ساوندرز ويبصق عليه في مشهد مؤسف.

وجاء ذلك، بعد خسارة فريق إنتر ميامي بطولة كأس الدوريات الأمريكية أمام سياتل ساوندرز بثلاثية دون رد.

وشارك ليونيل ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس في خسارة إنتر ميامي.

Luis Suárez spat at a Seattle Sounders staff member during the game 😳pic.twitter.com/NmqoveXopZ — Football Talk (@FootballTalkHQ) September 1, 2025

