سواريز يبصق على أحد أعضاء طاقم فريق سياتل بعد خسارة كأس الدوريات (فيديو)

10:49 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

تدخل مروان عطية على سواريز

كتب - محمد القرش:

انتشر مقطع فيديو للويس سواريز لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، والذي أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر سواريز في مقطع الفيديو وهو يعتدي على أحد أعضاء طاقم فريق سياتل ساوندرز ويبصق عليه في مشهد مؤسف.

وجاء ذلك، بعد خسارة فريق إنتر ميامي بطولة كأس الدوريات الأمريكية أمام سياتل ساوندرز بثلاثية دون رد.

وشارك ليونيل ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس في خسارة إنتر ميامي.

سواريز إنتر ميامي ميسي كأس الدوريات
