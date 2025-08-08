كتب- نهى خورشيد:

خلال السنوات الأخيرة الماضية، أصبح عنصر السن ليس عائقاً أمام الصفقات الكبرى، إذ لم تتردد العديد من الأندية الأوروبية في إنفاق عشرات وربما مئات الملايين من اليوروهات لضم مواهب شابة، على أمل اكتشاف نجم عالمي جديد.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية أغلى 20 صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم للاعبين تقل أعمارهم عن 20 عاماً وذلك بحسب شبكة lentedesportiva العالمية..

1- تصدر كيليان مبابي القائمة بعد انتقاله سابقاً إلى باريس سان جيرمان قادماً من موناكو في 2018/19، في أغلى صفقة لمراهق بلغت قيمتها 179 مليون يورو، وكان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 19 عاماً.

2- جواو فيليكس في عمر الـ 19 عاماً، انتقل من أتلتيكو مدريد لبنفيكا في 2019/20 مقابل 126.5 مليون يورو.

3- انتقل اتيس دي ليخت في عمر الـ 19 عاماً من أياكس الهولندي إلى يوفنتوس في 2019/20 مقابل 85.1 مليون يورو.

4- أنضم روميو لافيا في عمر الـ 19 عاماً إلى تشيلسي قادمًا من ساوثهامبتون في 2023/24، مقابل 61.8 مليون يورو.

5- عاد ليني يورو في عمر الـ 18 عاماً، إلى صفوف اليونايتد في صيف 2024، مقابل 61.7 مليون يورو.

6- تعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال في عمر الـ 19، من موناكو مقابل 59.7 مليون يورو.

7- ضم باريس سان جيرمان اللاعب جواو نيفيس في عمر الـ 19 عاماً، مقابل 59.6 مليون يورو.

8- عزز باريس صفوفه بضم دزيريه دوه مقابل 49.7 مليون يورو في عمر الـ 19 عاماً.

9- أنضم المهاجم البرازيلي الشاب إندريك إلى ريال مدريد مقابل 47.3 مليون يورو وكان يبلغ من العمر 18 عاماً.

10- وقع الريال مع فرانكو ماستانتونو في صفقة بلغت 44.8 مليون يورو في عمر الـ 18 عامًا.

11- كرر الريال تجربته مع الشباب بضم رودريجو مقابل 44.8 مليون يورو وهو في عمر 18 عاماً.

12- ضم الريال فينيسيوس جونيور من فلامنجو مقابل 44.8 مليون يورو ، وهو يبلغ من العمر 18 عاماً.

13- حافظ جوريل هاتو على دفاع تشليسي في صفقة بلغت 44 مليون يورو ، إذ كان يبلغ حينها 19 عاماً.

14- تعاقد توتنهام مع آرتشي جراي مقابل 41.1 مليون يورو، وهو في عمر الـ 19 عاماً.

15- فاجأ ولفرهامبتون جماهيره بضم فابيو سيلفا مقابل39.8 مليون يورو ، وكان حينها يبلغ 18 عاماً.

16- انتقل الجناح السويدي ديان كولوسيفسكي من أتالانتا إلى يوفنتوس خلال موسم 2019/20،مقابل 38.9 مليون يورو، وهو في عمر الـ 19 عاماً.

17- واصل اليونايتد الاستثمار في الشباب، بضم لوك شو من ساوثهامبتون مقابل 37.3 مليون يورو، وكان حينها عمره 18 عاماً.

18- انضم واين روني إلى مانشستر يونايتد في موسم 2004/05 قدماً من إيفرتون مقابل 36.9 مليون يورو ، في عمر الـ 18 عاماً.

19- تعاقد السيتي مع ظهير بالميراس يان كوتو مقابل 36.6 مليون يورو ، وكان يبلغ حينها 19 عاماً.

20- انتقل يوشكو جفارديول من دينامو زغرب إلى لايبزيغ الألماني في موسم 2021/22، في صفقة بلغت 36.6 مليون يورو، وكان في عمر الـ 19 عاماً.