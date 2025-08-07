بينهم عربي.. المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم "ياشين"

كتبت-هند عواد:

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم "ياشين" عن الموسم الماضي، وشهدت القائمة وجود المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم "ياشين"، كالآتي:

البرازيلي أليسون بيكر - ليفربول

لعب 40 مباراة، استقبل 35 هدفا، وحافظ على شباكه في 14 مباراة، ولم يتلق أي بطاقة صفراء أو حمراء.

الإنجازات: الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثالث ترشيح لجائزة ياشين

أفضل تصنيف: الأول في 2019

المغربي ياسين بونو - الهلال

لعب 56 مباراة، استقبل 62 هدفا، وحافظ على شباكه في 20 مباراة، حصل على 3 بطاقات صفراء، ولم يتلقَّ أي بطاقة حمراء.

الألقاب: لا يوجد.

ثالث ترشيح لجائزة ياشين

أفضل تصنيف: الثالث في 2023

الفرنسي لوكاس شيفالييه - ليل

لعب 48 مباراة، استقبل 53 هدفا، وحافظ على شباكه في 13 مباراة، حصل على بطاقة صفراء واحدة، ولم يحصل على أي بطاقة حمراء.

الألقاب: لا يوجد.

أول ترشيح لجائزة ياشين .

البلجيكي تيبو كورتوا - ريال مدريد

لعب 45 مباراة، استقبل 66 هدفا، وحافظ على شباكه في 17 مباراة، حصل على بطاقة صفراء واحدة، ولم يتلقَّ أي بطاقة حمراء.

الإنجازات: كأس الإنتركونتيننتال، كأس السوبر الأوروبي.

ترشيحه الرابع لجائزة ياشين.

أفضل تصنيف: الأول في 2022.

الإيطالي جيانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان

لعب 55 مباراة، استقبل 55 هدفا، وحافظ على شباكه في 18 مباراة، حصل على 3 بطاقات صفراء، ولم يتلق أي بطاقة حمراء.

الألقاب: دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس الأبطال.

ترشح للمرة الثالثة لجائزة ياشين.

أفضل تصنيف: الأول في 2021.

الأرجنتيني إميليانو مارتينيز - أستون فيلا

لعب 61 مباراة، استقبل 67 هدفا، وحافظ على شباكه في 19 مباراة، حصل على 5 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

الألقاب: لا شيء.

ترشيح ياشين الرابع.

أفضل تصنيف: الأول في 2023 و2024..

السلوفيني يان أوبلاك – أتلتيكو مدريد

لعب 57 مباراة، استقبل 58 هدفا، وحافظ على شباكه في 22 مباراة، ولم يتلقَّ أي بطاقة صفراء أو حمراء.

الألقاب: لا يوجد.

ترشيحه الرابع لجائزة ياشين.

أفضل تصنيف: الثالث في 2021.

الإسباني ديفيد رايا - أرسنال

لعب 60 مباراة، استقبل 52 هدفا، وحافظ على شباكه في 22 مباراة، حصل على 6 بطاقات صفراء، ولم يتلق أي بطاقة حمراء.

الألقاب: لا يوجد.

أول ترشيح لياشين .

البلجيكي ماتز سيلز - نزتنجهام فورست

لعب 45 مباراة، استقبل 53 هدفا، وحافظ على شباكه في 15 مباراة، حصل على 4 بطاقات صفراء، ولم يتلقَّ أي بطاقة حمراء.

الألقاب: لا يوجد.

أول ترشيح لياشين .

السويسري يان سومر – إنتر ميلان

لعب 53 مباراة، استقبل 55 هدفا، وحافظ على شباكه في 22 مباراة، لم يتلقَّ أي بطاقة صفراء أو حمراء.

الألقاب: لا يوجد.

ترشيحه الثاني لجائزة ياشين.

أفضل تصنيف: السادس في 2024.

اقرأ أيضًا:

كيف أثرت صفقات الزمالك الجديدة على الفريق تسويقيا؟

3 لاعبين فلسطينيين يزينون قائمة الزمالك في الموسم الجديد