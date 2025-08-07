صلاح ينافس.. موعد الإعلان عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية

كتبت-هند عواد:

أعلن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية رقم 69.

وذكرت المجلة أنه سيتم الإعلان عن قوائم المرشحين لمختلف الجوائز، اليوم الخميس 7 أغسطس، وسيتم الكشف عن جوائز فردية، مثل جائزتي كوبا وياشين، بالإضافة إلى جوائز أفضل مدرب وأفضل أندية، على أن يُختتم الحفل بإعلان أسماء المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية.

وجاءت مواعيد إعلان قوائم المرشحين لمختلف الجوائز كالآتي:

1:30 ظهرًا: بدء الإعلان عن المرشحين الخمسة لجائزة كوبا للسيدات

1:45 ظهرًا: بدء الإعلان عن المرشحين العشرة لجائزة كوبا للرجال

2:00 ظهرًا: بدء الإعلان عن المرشحين الخمسة لجائزة ياشين للسيدات

2:15 مساءً: بدء الإعلان عن المرشحين العشرة لجائزة ياشين للرجال

2:30 ظهرًا: بدء الإعلان عن المرشحين الخمسة لجائزة كرويف لأفضل مدرب لكرة القدم النسائية

2:45 مساءً: بدء الإعلان عن المرشحين الخمسة لجائزة كرويف لأفضل مدرب للرجال

3:00 ظهراً: بداية الكشف عن أفضل 5 أندية في موسم السيدات

3:15 مساءً: بداية الكشف عن أفضل 5 أندية في موسم الرجال

4:00 مساءً: بدء الإعلان عن أسماء المرشحات الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية للسيدات

4:15 مساءً: بدء الإعلان عن المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية للرجال

ويعتبر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن المرشحين للكرة الذهبية، وذكرت شبكة "sports dunia"، أن المصري في المركز الثالث ضمن القائمة التي يتصدرها عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان.

