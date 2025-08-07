كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أمس الأربعاء الموافق 6 أغسطس الجاري، استشهاد اللاعب الدولي الفلسطيني السابق سليمان العبيد، إثر استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في جنوب غزة.

وحل خبر وفاة العبيد على كل جماهير الكرة العربية وليس الفلسطينية فقط كالصاعقة، إذا يعد العبيد أحد أبرز نجوم الكرة الفلسطينية عبر التاريخ، مما جعل الجماهير تطلق عليه الكثير من الألقاب أبرزها الجوهرة السمراء وبيليه الكرة البرازيلية.

من هو سليمان العبيد؟

وولد الراحل سليمان العبيد في 24 مارس 1984 في غزة.

وبدأ الراحل مشواره في كرة القدم، من بوابة نادي خدمات الشاطئ والذي انتقل منه إلى فريق مركز شباب الأمعري في عام 2009، الذي استمر معه لمدة عامين.

ونجح العبيد في التتويج بلقب الدوري الفلسطيني في نسخته الأولى موسم 2010-2011.

وفي عام 2014 عاد العبيد أو بيليه فلسطين كما لقب إلى فريق خدمات الشاطئ، الذي لعب في صفوفه موسم واحد فقط آنذاك وهو موسم 2014-2015، قبل الانتقال إلى نادي غزة الرياضي.

ومع نادي غزة نجح الراحل في تسطير تاريخ جديد له في كرة القدم، بعدما تمكن من التتويج بلقب هداف الدوري الفلسطيني لمنطقة الجنوب موسم 2015-2016 برصيد 17 هدفا.

وعاد العبيد في موسم 2016-2017 إلى صفوف فريقه خدمات الشاطئ، ليتوج بلقب هداف الدوري للمرة الثانية برصيد 15 هدفا.

وعلى الصعيد الدولي، شارك الراحل مع منتخب الفدائي في 24 مباراة من قبل، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين، أبرزهم هدفه في مرمى منتخب اليمن عام 2010 في بطولة غرب آسيا.

ومن الناحية العائلية فإن العبيد متزوج ولديه 5 أبناء، ولدين وثلاثة بنات.

نعي كانتونا للعبيد

وحرص نجم مانشستر سيتي السابق إيريك كانتونا، على نعي النجم الفلسطيني الراحل، حيث نشر صورة للعبيد عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "قتلت إسرائيل للتو نجم المنتخب الفلسطيني سليمان العبيد، أثناء انتظاره المساعدات في رفح، أطلق عليه لقب "بيليه فلسطين".

وأضاف: "إلى متى سنسمح لهم بارتكاب هذه الإبادة الجماعية؟ فلسطين حرة طليقة".

