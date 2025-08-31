ميلنر يسجل أمام مانشستر سيتي ويحتفل بطريقة صديقه المتوفي (فيديو وصور)

سجل جيمس ميلنر هدف تعادل برايتون أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتفل ميلنر على طريقة "البلايستيشن" المفضلة لصديقه المتوفي ديوجو جوتا اللاعب الأسبق لليفربول.

وانتهت المباراة بفوز برايتون على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، بعد التأخير بهدف حتى الدقيقة 67.

وكان عالم كرة القدم أصيب بالصدمة قبل أشهر عندما انتشرت أنباء عن وفاة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة في شمال إسبانيا، حيث قعت الحادثة المأساوية بعد 11 يوما فقط من زواج جوتا من حبيبته روت كاردوسو.