موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كتب ـ محمد الميموني:
يستعد فريق ليفربول لظهور ثالث بالموسم الجاري من الدوري الإنجليزي 2025/26 حين يلتقي بنظيره أرسنال.
موعد مباراة ليفربول وأرسنال
ويستضيف فريق ليفربول نظيره أرسنال عند 6:30 مساء اليوم الأحد على ملعب"أنفيلد".
القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1 .
ترتيب ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي
ويحتل فريق أرسنال قبل المباراة المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر وبفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز الثالث وكذلك عن ليفربول، إيفرتون، سندرلاند وبورنموث أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس.
فيديو قد يعجبك: