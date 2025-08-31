موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يستعد فريق ليفربول لظهور ثالث بالموسم الجاري من الدوري الإنجليزي 2025/26 حين يلتقي بنظيره أرسنال.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

ويستضيف فريق ليفربول نظيره أرسنال عند 6:30 مساء اليوم الأحد على ملعب"أنفيلد".

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1 .

ترتيب ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق أرسنال قبل المباراة المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر وبفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز الثالث وكذلك عن ليفربول، إيفرتون، سندرلاند وبورنموث أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس.