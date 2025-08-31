مباريات الأمس
موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

03:02 م الأحد 31 أغسطس 2025

محمد صلاح لاعب ليفربول

كتب ـ محمد الميموني:

يستعد فريق ليفربول لظهور ثالث بالموسم الجاري من الدوري الإنجليزي 2025/26 حين يلتقي بنظيره أرسنال.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

ويستضيف فريق ليفربول نظيره أرسنال عند 6:30 مساء اليوم الأحد على ملعب"أنفيلد".

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1 .

ترتيب ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق أرسنال قبل المباراة المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر وبفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز الثالث وكذلك عن ليفربول، إيفرتون، سندرلاند وبورنموث أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة ليفربول وأرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي أرسنال
