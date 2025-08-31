مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

جميع المباريات

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

03:22 ص الأحد 31 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

يلاقي مانشستر سيتي نظيره برايتون، اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب أمريكان إكسبريس.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد ثلاثة نقاط، بينما يحتل برايتون المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

