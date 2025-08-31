موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

القاهرة - مصراوي

يلاقي مانشستر سيتي نظيره برايتون، اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب أمريكان إكسبريس.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد ثلاثة نقاط، بينما يحتل برايتون المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".