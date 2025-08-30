كتب - محمد الميموني:

فاز فريق بورنموث على نظيره توتنهام بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل اللاعب إيفانيلسون هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 5 دقائق من عمر المباراة.

وتوقف رصيد فريق توتنهام بعد الخسارة عند النقطة 6 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أرسنال الوصيف المتبقي له مباراة الجولة الثالثة ونقطة عن تشيلسي المتصدر.

ورفع فريق بورنموث رصيده بعد الفوز إلى النقطة 6 في المركز السابع.