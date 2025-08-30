مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

0 1
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

بورنموث يفوز على توتنهام ويمنعه من صدارة مؤقتة للدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

09:35 م السبت 30 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بورنموث يفوز على توتنهام (7)
  • عرض 7 صورة
    بورنموث يفوز على توتنهام (4)
  • عرض 7 صورة
    بورنموث يفوز على توتنهام (3)
  • عرض 7 صورة
    بورنموث يفوز على توتنهام (6)
  • عرض 7 صورة
    بورنموث يفوز على توتنهام (1)
  • عرض 7 صورة
    بورنموث يفوز على توتنهام (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

فاز فريق بورنموث على نظيره توتنهام بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل اللاعب إيفانيلسون هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 5 دقائق من عمر المباراة.

وتوقف رصيد فريق توتنهام بعد الخسارة عند النقطة 6 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أرسنال الوصيف المتبقي له مباراة الجولة الثالثة ونقطة عن تشيلسي المتصدر.

ورفع فريق بورنموث رصيده بعد الفوز إلى النقطة 6 في المركز السابع.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بورنموث توتنهام الدوري الإنجليزي مباراة بورنموث وتوتنهام إيفانيلسون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر